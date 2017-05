Er was slechts één onweersdag, terwijl dat er normaal gemiddeld 8,8 zijn. "Vanaf het begin van de metingen in 1928 kwam dit nog maar twee keer voor, in 1933 en 1957. Enkel in 1929 en 1976 registreerden we geen enkele onweersdag", aldus het KMI.

In Ukkel viel er slechts 15,2 millimeter neerslag (normaal 51,3 mm), wat "een zeer abnormaal lage waarde" is. Die neerslag verliet op 14 dagen de hemelsluizen, terwijl er normaal gemiddeld 15 regendagen zijn. "De maandelijkse neerslaghoeveelheden in ons land lagen overal ver onder de normale waarden."

De gemiddelde temperatuur in Ukkel klokte af op 8,8 graden, tegenover 9,8 graden normaal. De gemiddelde maximumtemperatuur kwam er uit op 13,4 graden (normaal 14,2) en de gemiddelde minimumtemperatuur op 3,8 graden (normaal 5,3). "De gemiddelde minimumtemperatuur was abnormaal laag, de andere temperaturen waren normaal." Maart was op alle vlakken warmer.

De hoogste temperatuur in april werd reeds de 9de geregistreerd. In Houyet in de provincie Namen steeg het kwik toen tot 14 graden. De laagste temperatuur werd genoteerd in Elsenborn (Bütgenbach) in de Oostkantons. De temperatuur daalde er de 20de tot -8,9 graden.