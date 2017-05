Het aantal overnachtingen liep na de aanslagen terug met bijna zes procent, in vergelijking met het recordjaar 2015. Vooral Britten (-11 procent), Amerikanen (-25 procent) en Japanners (-45 procent) lieten het afweten.

Opvallend is dat de aanslagen geen impact hadden op het aantal binnenlandse toeristen. Het aantal Belgen dat in Vlaanderen overnachtte in een hotel, op een camping of andere vorm van logies bleef in 2016 nagenoeg stabiel.

Maar volgens Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) is het herstel dus ingezet. "Dikwijls is het zo dat de slinger van toerisme ver doorslaat. In geval van aanslagen of een negatieve reputatie krijg je heel snel een ferme daling van het aantal toeristen, maar dat herstelt. Dat zien we nu: een herstel sinds december dat zich doorzet in januari en februari. Vanuit Azië en de VS komen de toeristen opnieuw naar Vlaanderen."