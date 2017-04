Sinds de mislukte coup tegen president Erdogan is de Turkse overheid een ware heksenjacht begonnen tegen de beweging van Fethullah Gülen, de in de VS in ballingschap levende Turkse prediker, die volgens Erdogan achter de poging tot staatsgreep zou zitten. Zijn beweging wordt sindsdien consequent een terroristische organisatie genoemd.

De afgelopen maanden zijn al duizenden aanhangers van Gülen hun baan kwijtgeraakt of opgepakt en opgesloten in afwachting van een proces. Maar de jacht bepekt zich niet tot Turkije zelf. De overheid heeft een online raadpleegbare lijst van honderden "terreurverdachten", waarvan een deel in het buitenland verblijft.

In ons land verschuilen zich minstens drie mannen die op de terrerurlijst staan. De lijst is onderverdeeld in categorieën en de drie mannen die in België verblijven staan op de grijze lijst. Al wie informatie kan leveren die tot hun arrestatie leidt, mag rekenen op beloningen tot 77.000 euro. Voor grote namen uit de Gülen-beweging worden zelfs beloningen tot meer dan een miljoen euro uitgeloofd.