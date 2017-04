Filip Lardon: "We gaan naar een genezingskans van 80 tot 90 procent"

"Naar een wereld zonder kanker?" is de titel van een boek van professor oncologie Filip Lardon. Het vraagteken staat er niet toevallig. Hij wil geen valse hoop creëren, maar is toch zeer hoopvol, vertelt hij in "Van Gils & Gasten".

VRT ???media.video.type.mz_vod???

