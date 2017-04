Craft beer beter dan klassiek bier?

Wanneer we denken aan België, denken we aan bier en chocolade, maar wat als we de twee zouden combineren. Dan komen we uit bij craft beers brouwen! Op dit moment heeft Nederland meer craft beer brouwerijen dan België. Is België deze internationale hype aan het missen?

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Craft beer beter dan klassiek bier?

Wanneer we denken aan België, denken we aan bier en chocolade, maar wat als we de twee zouden combineren. Dan komen we uit bij craft beers brouwen! Op dit moment heeft Nederland meer craft beer brouwerijen dan België. Is België deze internationale hype aan het missen?