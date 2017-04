De Belgische diensten kregen de voorbije maanden al vijf laissez passers voor de gedwongen terugkeer van Iraakse criminelen zonder geldige verblijfsvergunning. Twee ervan zijn intussen al uitgevoerd. De Belgische gevangenissen tellen echter nog een vijftigtal Irakezen zonder papieren. Dat nu structurele afspraken zijn gemaakt, betekent dat ook zij gedwongen zullen kunnen worden teruggestuurd eens ze vrijkomen, aldus staatssecretaris Francken en DVZ-topman Freddy Roosemont.

De vers ondertekende intentieverklaring - in aanwezigheid van onder meer de Iraakse premier Haider al-Abadi - blijft bovendien niet beperkt tot criminelen alleen. Ook uitgeprocedeerde Irakezen zonder strafblad zullen voortaan gedwongen kunnen worden teruggestuurd. "Veel Europese landen willen zo'n akkoord", beklemtoonde Francken, wijzend op de piek van Iraakse asielaanvragen in 2015. Voor België waren dat er toen bijna tienduizend, wat intussen terugviel tot zowat honderd per maand.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon kreeg van de Irakezen dan weer de belofte dat ze alle informatie zullen doorspelen over Belgische "foreign terrorist fighters" die gearresteerd worden of zich lijken op te maken voor een terugkeer naar België. Nu terreurgroep IS steeds meer onder druk komt, is dat immers "de grootste veiligheidsuitdaging", aldus Jambon.

Voor de Irakezen betekent het akkoord met ons land onder meer dat ze politiemensen naar België zullen kunnen sturen voor opleidingen. "Een soort van 'train the trainers'", zo verwoordde de vicepremier het. Defensiecollega Steven Vandeput is daarnaast van plan om de ministerraad "heel binnenkort" voor te stellen om de Belgische militaire 'advise and assist'-missie in Irak op te schalen en uit te breiden. "We willen daarbij ook ander materieel inzetten, opdat onze mensen nog veel duidelijker en tactisch gerichter een bijdrage zullen kunnen leveren."