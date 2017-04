Producten uit duurzaam hout hebben FSC-label

Wie nieuwe tuinmeubelen of houten terrastegels wil kopen, moet volgens de organisatie voor natuurbehoud WWF goed kijken of op dat product een FSC-label staat. WWF gaat samen met enkele warenhuizen campagne voeren voor hout uit duurzaam beheerde bossen. Een bos met een FSC-goedkeuring is ook in Hechtel-Eksel te vinden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Producten uit duurzaam hout hebben FSC-label

Wie nieuwe tuinmeubelen of houten terrastegels wil kopen, moet volgens de organisatie voor natuurbehoud WWF goed kijken of op dat product een FSC-label staat. WWF gaat samen met enkele warenhuizen campagne voeren voor hout uit duurzaam beheerde bossen. Een bos met een FSC-goedkeuring is ook in Hechtel-Eksel te vinden.