De speurders zijn binnengevallen in vijf dorpen in de buurt van Barcelona. De huiszoekingen kaderen in een onderzoek dat al acht maanden bezig is. Volgens de Spaanse politie was ons land al een hele tijd betrokken bij het onderzoek, wat er wel op wijst dat het ook voor ons land een belangrijk onderzoek is. Tijdens de twaalf huiszoekingen zijn verschillende mensen opgepakt.

De Spaanse politie communiceert dat er vier verdachten van Marokkaanse afkomst zijn tussen de 31 en 39 jaar oud, zouden banden met terreurorganisatie IS hebben en hebben een verleden in de drugscriminaliteit. Daarnaast zijn er nog vier andere mensen opgepakt, waarom is nog niet helemaal duidelijk. De operatie is vanmorgen in alle vroegte begonnen en zou nog altijd aan de gang zijn.