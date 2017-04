De Wever: "Antwerpen is toch groter dan ik dacht"

De Wever: "Antwerpen is toch groter dan ik dacht"

"42 kilometer is eindeloos", hijgt burgemeester Bart De Wever (N-VA) nog na. Hij finishte de marathon in zijn thuisstad op 4 15' 40" en is heel tevreden. "From the fattest to the fittest op 5 jaar tijd. En over de volgende uitdaging ga ik toch iets langer nadenken."