Het verkeer beschikt aan de werken over één rijstrook in de richting van Gent, maar kan ook gebruikmaken van een bypass via de de parking. De inkomende auto's worden dus opgesplitst en moeten kiezen: links of rechts. "Mensen twijfelen welke kant ze uitmoeten. Dat voelt heel onwennig en daardoor gaat het niet vooruit. De doorstroming is erg traag."

Op het vlak van de signalisatie kan het wellicht beter, zegt Beeckman, want blijkbaar kiezen velen voor de linkerkant en is de andere optie, via de parking, niet voor iedereen duidelijk en blijft die daardoor onderbenut.

Door de lange files in Brussel, besloten velen om om te rijden via Antwerpen, maar ook daar ontstonden lange files. Door het extra verkeer, maar ook door doorreizende Nederlanders (waar de meivakantie begonnen is) en door een ongeval in de Kennedytunnel. Intussen zijn de files rond Antwerpen alweer een pak verminderd.