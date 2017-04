Gisteren werden de vijf meegenomen bij verschillende huiszoekingen, onder meer in de Brusselse gemeenten Molenbeek en Ganshoren. Het gerecht had aanwijzingen dat de 5 een aanslag planden in ons land, maar die aanwijzingen waren onvoldoende om de verdachten ook aan te houden voor terrorisme.

De twee mannen die zijn aangehouden zijn broers, ze worden verdacht van inbreuken op de wapenwetgeving en heling. De drie anderen zijn vrijgelaten zonder voorwaarden.