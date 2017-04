Auteur: Khalid Sellam

Khalid Sellam Een overgrote meerderheid van de Turken in ons land stemde vorige week "ja" in het grote referendum van president Erdogan. Een keuze die niet uit de lucht komt vallen, zo blijkt. Wij gingen langs bij enkele invloedrijke Turken om verklaringen te zoeken voor die stem. Een van hen wijst ons bijvoorbeeld op de gelijkenis tussen het referendum van vorige zondag en de verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang in 2004. De boodschap van de Turkse opiniemakers is eenduidig: een hechtere band tussen de Turken en Vlaanderen is nog niet voor morgen.