In het geval van De Wever is er 5 jaar tijd over gegaan. "Bart heeft in 2012 zijn volledige levensstijl omgegooid. Hij is toen beginnen lopen: eerst een start-to-run van 5 km, en dan een tijdlang 10km. Nadat hij 2 keer heeft meegedaan aan de 10 Miles, was hij toe aan de halve marathon. Daarna heeft het nog 2 jaar geduurd voor hij klaar was voor zijn marathondebuut. Hij moest niet langer intensief lopen, wel leren doseren over langere afstand. Al is Bart wel erg competitief en altijd op zoek naar een uitdaging."

Dat hij een loopband heeft geïnstalleerd in de kelder van het stadhuis, verklapte De Wever eerder deze week al bij Studio Brussel. Maar hij heeft er ook eentje staan bij hem thuis op zolder, aldus Goossens.

"Ondanks zijn druk leven is Bart erin geslaagd om zijn trainingen af te werken. Lopen is dan ook laagdrempelig: als je een uurtje vrij hebt dan kan je al een degelijke training doen. Al zie ik weinig mensen na een lange werkdag 's nachts nog op hun zolder kruipen om te lopen. Bart is extreem gemotiveerd en doet dat wel. Die heeft een extreme wilskracht zoals ik nog nooit bij iemand anders heb gezien."