Een andere wijziging is dat de originele identiteitsdocumenten van asielzoekers voortaan tijdelijk worden ingehouden tijdens de asielprocedure, om te vermijden dat kandidaten wiens aanvraag geweigerd wordt, papieren "verloren laten gaan" en zo hun eigen repatriëring verhinderen.

Ook wie definitief erkend wordt in ons land, krijgt zijn originele identiteitsdocumenten niet meer terug. In ruil wordt een vluchtelingenpaspoort uitgereikt. "Het gebruik van de identiteits- en reisdocumenten tijdens het onderzoek van het verzoek om internationale bescherming is onverenigbaar met dat verzoek", zo staat het letterlijk in de juridische tekst.

"Wie bij ons bescherming krijgt, moet niet op vakantie gaan naar zijn thuisland", aldus Francken. "Dat zal in uitzonderlijke gevallen wel nog mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij de begrafenis van een familielid, maar dan moet dat gemeld worden bij de gemeente. Ik benadruk ook dat we de documenten niét achterhouden, wel inhouden. Ieders basisrechten blijven gegarandeerd. We zijn hard voor mensen die misbruik maken van ons systeem, en zacht voor de kwetsbaren."

Francken benadrukt dat ons land hiermee "niets doet wat niet mag". "De tekst die vandaag wordt goedgekeurd is eigenlijk de juridische omzetting van een Europese richtlijn. We doen niet meer of minder dan wat onze buurlanden al lange tijd doen."