Buitenspeeldag: "Nog meer dagen per jaar buiten spelen"

Vandaag is het al voor het tiende jaar op rij Buitenspeeldag. De Vlaamse kinderzenders hebben vanmiddag geen programma's uitgezonden en in 243 gemeenten en steden in Vlaanderen werden vandaag verschillende buitenspeelactiviteiten georganiseerd.

