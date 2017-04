Voor de Antwerpse burgervader is de marathon lopen een heel persoonlijk verhaal. "Ik was 5 jaar geleden een zwaarlijvige man die op middelbare leeftijd is beginnen te sporten voor zijn gezondheid", zegt hij daarover. "Ik moet uitdagingen hebben om dat vol te houden, anders kom ik niet uit mijn zetel." Volgens de N-VA-voorzitter wordt vaak gezegd om naar je lichaam te luisteren. "Ik doe dat beter niet. Als ik dat doe, doe ik helemaal niets meer en neem ik een pak chips of wat frietjes."

Hij hoopt naar eigen zeggen om de marathon in 4 uur en 15 minuten te lopen. Dat is 17 minuten trager dan de toptijd die CD&V-boegbeeld Kris Peeters ooit heeft gelopen. "Kris Peeters is een echte atleet, met hem kan ik me niet meten", zegt De Wever daarover. "Ik doe dit voor mijn gezondheid. Iedereen zegt me bij mijn eerste marathon om vooral te focussen op de finish te halen."