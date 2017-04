Patiënten kunnen medisch dossier inkijken via app

Vanaf vandaag kunnen patiënten van het UZ Leuven, het AZ Groeninge in Kortrijk en het AZ van Diest hun medisch dossier inkijken via een opp op de smartphone. Het is de bedoeling dat binnenkort nog 20 ziekenhuizen volgen.

