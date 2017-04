Voor Dirk Van der Maelen (SP.A), voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie, komt dit niet als een verrassing. "Het is niet de eerste keer dat mensen die onderwerp zijn van een onderzoekscommissie, dreigen met klachten", vertelt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1.

Hij ontkent dat de commissie op zoek is naar strafbare feiten. "Het is de eerste keer dat iemand nu al een klacht neerlegt terwijl de commissie niet eens halfweg is. We zijn op zoek naar de politieke verantwoordelijkheden en meneer Chodiev heeft een bepaalde rol gespeeld. Deze onderzoekscommissie is geen rechtbank en gaat niet op zoek naar strafbare feiten. We willen blootleggen wat er gebeurd is."