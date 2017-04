Bij het compensatiesysteem - dat ook geldt bij stakingen - wordt een onderscheid gemaakt tussen occasionele langdurige vertragingen (minstens 60 minuten) en herhaalde, kleinere vertragingen (vanaf 15 of 30 minuten).

In het geval van een vertraging van minstens 60 minuten, wordt de waarde van de reis volledig terugbetaald. In het geval van herhaalde vertragingen (over een periode van 6 maanden) is er een compensatie van 25 procent voor vertragingen van 15 minuten (minstens 20 vertraging en) en van 50 procent voor vertragingen van minstens 30 minuten (minstens 10 vertragingen).

Het vernieuwde compensatiesysteem maakt het mogelijk om de compensatie via bankoverschrijving uit te betalen op de rekening van de reiziger van wie de trein vertraging had. "Bij ons als bedrijf staat het belang van de klanten voorop en dat is ook het uitgangspunt van Test-Aankoop", zegt Bart Crols, woordvoerder van NMBS. "In het licht van die vaststelling hebben we mekaar gevonden. Dat zal ook in de toekomst tot verbeteringen leiden. Test-Aankoop zal betrokken worden bij het ontwerp van de nieuwe NMBS-website die intuïtiever, zeg maar gebruiksvriendelijker, zal worden gemaakt voor de reiziger."

Tot slot wordt de periode waarover de klant beschikt om een compensatieaanvraag in te dienen uitgebreid tot 30 dagen na de vertraging (waar dat vandaag nog 15 dagen is).