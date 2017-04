Het vliegtuig dat gisteren enkele uren boven ons land vloog, was een Airbus A330. Waarom kan een vliegtuig met volle tank niet landen? En wat als het om levensbedreigende situatie gaat, bijvoorbeeld een passagier is stervende?

De Wilde benadrukt dat er in dit geval geen technisch mankement was aan een noodzakelijk onderdeel van het vliegtuig. "Het waren de flaps, de beweegbare onderdelen aan de vleugels", vertelt De Wilde.

In ieder geval wordt altijd een draaiboek gevolgd, wat tijdens de studies voor piloot al wordt geleerd en getraind. In sommige gevallen - bij noodsituaties - moet de cockpit een analyse maken. "De laagste risico's inschatten en de beste optie kiezen", klinkt het. "Er kan voor een andere luchthaven gekozen worden, zoals Schiphol of Frankfurt, om toch nog brandstof te verbruiken. Het lozen van kerosine boven zee wordt ook vaak gekozen. De meeste Boeings zijn daarvoor uitgerust met een pompsysteem. Dat pompsysteem heeft de Airbus A330 echter niet."

Een andere optie is dat er tóch geland wordt, maar dat gebeurt echt zelden. "Het grote probleem bij de landing met een volle tank is het evenwicht. Bij het naderen van de piste moet een rechte lijn bewaard worden. Helemaal niet evident. Scenario is dat één van de vleugels de grond raakt. In de vleugels zitten net de brandstoftanks. Een vonk kan voldoende zijn om alles in lichterlaaie te zetten."