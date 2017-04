Belg worden zoals in de derde categorie doe je niet zomaar.

Op het moment dat iemand een aanvraag indient, moet hij of zij om te beginnen legaal in het land verblijven. Je kan Belg worden op heel wat manieren, bijvoorbeeld door naturalisatie. In dat geval moet je België "buitengewone verdiensten" hebben bewezen en een goede motiveringsbrief hebben. Anderen worden Belg door een huwelijk.

Maar hoe het ook zij: de ultieme nationaliteitsverklaring krijg je pas na het vervullen van specifieke integratievoorwaarden (kennis 1 van de 3 landstalen, maatschappelijke integratie en economische participatie) en moet hij of zij al 5 jaar wettelijk in het land verblijven.Het is de procureur die het advies geeft, en je zal in het Staatsblad verschijnen.