Praktische problemen bij afschaffing dubbele nationaliteit

Nu veel Turkse Belgen "ja" antwoordden op het Turkse referendum gaan er bij sommige politici plots weer stemmen op om het systeem van de dubbele nationaliteit af te schaffen. Maar dat veroorzaakt een hoop praktische problemen voor Belgen die afkomstig zijn uit Marokko, Tunesië, Algerije of Argentinië, want in die landen kan je geen afstand doen van je oorspronkelijke nationaliteit.

