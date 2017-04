De CM ondervroeg 5.500 van haar leden over de kwestie. Uit de resultaten blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de zorgverleners onderling. Zo weet 84 procent van de patiënten meestal tot vaak hoeveel ze zullen betalen voor een consultatie bij hun huisarts. Ook de osteopaat (87 procent), psychiater (75 procent), logopedist (68 procent) en kinesist (64 procent) scoren goed. Bij andere zorgverleners is er nog werk aan de winkel. Bij hun tandarts kent slecht 33 procent de prijs op voorhand. Bij de oogarts is dat 46 procent, bij de gynaecoloog 52 procent.

Dat komt onder meer omdat patiënten niet altijd zelf het gesprek over de kostprijs aangaan, zegt de CM. "Als reden om er zelf niet over te beginnen, geven patiënten aan dat de kostprijs niet het eerste is waar ze aan denken als ze bij een zorgverlener langsgaan", zegt Martine Van de Walle, nationaal secretaris bij de CM. "Vaak vertrouwen ze er ook op dat hun ziekenfonds voldoende zal tussenkomen."

Heel wat zorgverleners spreken met hun patiënten over de kostprijs van een behandeling, "maar er is duidelijk nog een weg te gaan", vervolgt Van de Walle. De CM lanceert daarom op de dag van de patiëntenrechten een campagne om patiënten te stimuleren om ook over de kostprijs het gesprek aan te gaan met hun zorgverlener. Een filmpje en een onlinecampagne moeten hun patiënten daarover sensibiliseren. In een handig stappenplan geeft CM tien tips voor een geslaagde consultatie bij de dokter.