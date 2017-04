We gingen mee paaseieren rapen in Molenbeek

Pasen is niet meer voor iedereen een religieus feest, maar het kinderfeest is het hoe dan ook wel. Overal te lande gaan kinderen op zoek naar paaseieren. In Molenbeek organiseerden buurtverenigingen in samenwerking met de gemeente een paaseierenraap, onder leiding van een actieve paashaas.

