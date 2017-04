Hogere fietsvergoedingen, meer deelauto's, een volledige aftrek van de de elektrische fiets, nieuwe bussen en trams. Het rijtje van maatregelen waarmee de overheid ons naar alternatieve vervoersmiddelen wil leiden, is behoorlijk. En toch blijft de Belg verknocht aan de auto, zo blijkt uit recente cijfers van autofederaties Renta en Febiac. Zelfs een jaar als 2016 - met de langste files ooit - kan u en mij klaarblijkelijk niet van gedachten doen veranderen.

In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen er 55.000 bedrijfsvoertuigen bij. Dat zijn er zo'n 830 per dag. Hoewel die zeker niet allemaal netto bij het bedrijvenpark komen - sommige auto's vervangen oude wagens - is de stijging toch duidelijk. 2017 is goed op weg om records te breken.

"Dat heeft wellicht te maken met de economische conjunctuur, maar ook met het feit dat de auto vaak bij het loonpakket hoort", zegt Joost Kaesemans van automobielfederatie Febiac. Hij pleit nog maar eens voor een mobiliteitsbudget, waarbij werknemers kunnen kiezen. "Zo zal je een deel van de pendelaars overtuigen om een gecombineerd vervoersmodel te gebruiken."

Die stijging is echter niet alleen op te merken bij de bedrijfswagens, zo blijkt. Zo zijn er in de eerste drie maanden van dit jaar 164.709 personenwagens ingeschreven, 14.000 meer dan in dezelfde periode van dit jaar.