Wilde boshyacinten lokken busladingen naar Hallerbos

In het Hallerbos wordt een grote volkstoeloop verwacht dit weekend. Dit is het eerste weekend dat de paarse boshyacinten in bloei staan. De stad Halle heeft pendelbussen ingelegd en dubbel zoveel vrijwilligers verwelkomen de wandelaars, die komen genieten van de bloemenpracht.

