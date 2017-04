Het kabinet Crevits heeft 24 projecten van de 40 aanvragen goedgekeurd. Deze scholen krijgen samen 2 miljoen euro huursubsidies per jaar. De subsidie wordt toegekend voor een termijn van maximum 18 jaar. Daarmee kunnen scholen zowel bestaande gebouwen, als nieuwbouw of verbouwingsprojecten huren. Scholen hoeven dus zelf niet te investeren in bouwprojecten, maar huren enkel tijdelijk bepaalde infrastructuur.

Dat scholen bijzonder creatief te werk gaan bij de zoektocht naar nieuwe gebouwen, bewijst het project van lagere school Sint-Lodewijk in Roeselare. Daar gaat de voormalige parochiekerk, die van de eredienst is onttrokken, deel uitmaken van een nieuw schoolcomplex. De kerk dienst doen als refter en polyvalente zaal. Ook in Eeklo wordt een kerkgebouw onderdeel van een school. In Beveren-Roeselare ruimt een oud klooster dan weer plaats voor nieuwe schoolgebouwen.