Dementerenden in Schelderust prikkelen geheugen met Beleef TV

Het Woonzorgcentrum Schelderust in Wetteren heeft ruim 11.000 euro geïnvesteerd in een Beleef TV. Het toestel kan vergeleken worden met een uit de kluiten gewassen tablet, en is toegankelijk genoeg om dienst te doen als animatiemiddel voor de bewoners. Ook dementerende ouderen zullen de Beleef TV kunnen gebruiken om hun zintuigen en hun geheugen te prikkelen. Onze reporter Khalid Sellam trok naar het woonzorgcentrum én het UZ in Gent om te weten te komen welk effect de Beleef TV kan hebben op ouderen.

