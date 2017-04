Kamp voor kansarmen: 380 kinderen mogen gratis op vakantie

Vzw Idee Kids heeft 380 kampen uitgedeeld voor kinderen van ouders waarvoor vakantie onbetaalbaar is. In 19 gemeenten waar de organisatie actief is, mogen 20 kinderen gratis op vakantie.

