"Uiteraard volgen we de structuur van IS op. Waarbij we één ding vaststellen, gelijk welke evolutie of gelijk welke gedaante Daesh of ISIL de komende jaren of decennia gaat aannemen, er zal altijd die virtuele dimensie zijn", legt generaal Eddy Testelmans van de militaire inlichtingendiensten uit.

Volgens de gegevens van de inlichtingendiensten is 1% van de online-IS-aanhangers potentieel erg gevaarlijk. Maar ook Belgische jihadisten worden door de cyberdiensten van het leger op de voet gevolgd.

"Wij volgen een aantal Syriëstrijders op en met de hoogste prioriteit zijn dat er tussen de 20- en 30-tal. Daar proberen we ons echt op te concentreren. Het zijn die mensen die het meeste risico voor België betekenen moesten zij terugkomen of die het meeste risico betekenen voor België vanuit Raqqa of uit Mosul", zegt Testelmans.



Cyberveiligheid zal altijd belangrijk blijven. "Men kan relatief gemakkelijk bepaalde dingen zoals watervoorziening of vergiftiging stopzetten. Het is werkelijk een weapon of mass destruction indien het gebruikt wordt door een speler die de capaciteit heeft en die de intentie heeft om de capaciteit te gebruiken. Ja, ik denk dat cyberveiligheid ons de komende decennia inderdaad nog wel gaat bezighouden. Van één ding zijn we vrij zeker, dat internetkalifaat, het virtuele kalifaat, dat zal blijven bestaan."

