Zowel op de ambassade in Brussel als op het consulaat in Antwerpen konden Belgisch Turken de afgelopen twee weken stemmen in een referendum dat de Turkse president Erdogan meer bevoegdheid kan geven. De Belgische stembussen worden nu verzegeld en met vertegenwoordigers van alle partijen naar Turkije overgebracht. Het referendum in Turkije zelf vindt plaats op zondag 16 april. Als de uitslag "ja" is, krijgt de president onder meer de macht om het parlement te ontbinden, de noodtoestand uit te roepen en zelf ministers te benoemen. Hij zou ook zelf de regering leiden.

De opkomst in België is hoger dan verwacht. Op Twitter had Hamarat zaterdag nog laten weten dat hij mikte op 78.000 stemgerechtigden. Op de laatste dag van het referendum gisteren namen nog 6.664 mensen deel.

De stemming zelf verliep niet altijd probleemloos. Zo was er op 30 maart een incident aan de Turkse ambassade in Brussel. Voor- en tegenstanders van president Erdogan raakten slaags. Daarbij vielen verschillende gewonden.