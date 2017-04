Dezelfde groep zou daarna zijn gespot in Mechelen. Ook daar hebben ze verkeershinder veroorzaakt. Volgens Gazet van Antwerpen zou de politie daar tussenbeide zijn gekomen en een van de voertuigen hebben klemgereden. Toen die door de politie aan de kant werd gezet, zouden de andere wagens onophoudelijk getoeterd hebben. De politie is een onderzoek gestart, want er zouden verschillende overtredingen zijn begaan.

Het is niet voor het eerst dat dergelijke trouwstoeten de Brusselse Ring onveilig maken. Ook vorige week was er een soortgelijk incident. Te traag rijden op de autoweg is gevaarlijk en verboden. Bij normale verkeersomstandigheden moeten alle voertuigen op de autosnelwegen, dus ook op de Brusselse Ring en het viaduct van Vilvoorde, minimaal 70 kilometer per uur rijden.