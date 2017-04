Aldi Talk stopt vanaf 6 juni met het aanbieden van een prepaidaanbod, bevestigt de winkelketen op zijn website. Simyo, een merk van de Telenet-groep, stopt op 7 juni.

Aldi zegt de identiteitsregistratie niet te kunnen doen in haar winkels en zet daarom de prepaidformule stop. Consumentenorganisatie Test-Aankoop betreurt dat, "want Aldi Talk was vaak de meest voordelige optie voor occasionele gebruikers van mobiele telefonie".

In het kader van de strijd tegen terrorisme wil de regering het onmogelijk maken om anoniem met de gsm te bellen. Tot voor kort was dat met prepaidkaarten nog mogelijk, maar de regering voerde een verplichte identiteitsregistratie in. De gsm-operatoren krijgen tot eind juni de tijd om al hun klanten te identificeren. Kopers van nieuwe simkaarten moeten nu al geregistreerd worden.

Maar bij controles door telecomregulator BIPT werd vastgesteld dat vier operatoren de registratieverplichtingen niet respecteren. Er werden processen-verbaal opgesteld, de operatoren riskeren een boete of zelfs de schrapping van hun vergunning.

Aldi Talk noch Simyo zijn door het BIPT betrapt, maar nemen nu zelf de beslissing om te stoppen met hun aanbod. Klanten moeten hun belkrediet voor de datum van stopzetting gebruiken. Wie zijn nummer wil behouden, moet voor die datum ook overschakelen naar een andere gsm-operator.