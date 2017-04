Nationale herdenkingsdag voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk

Vorig jaar heeft de kerk in ons land voor 218.000 euro aan schadevergoedingen betaald aan slachtoffers van seksueel misbruik in dossiers die strafrechtelijk verjaard zijn. Over de afgelopen vijf jaar is al meer dan 4 miljoen uitbetaald.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Nationale herdenkingsdag voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk

Vorig jaar heeft de kerk in ons land voor 218.000 euro aan schadevergoedingen betaald aan slachtoffers van seksueel misbruik in dossiers die strafrechtelijk verjaard zijn. Over de afgelopen vijf jaar is al meer dan 4 miljoen uitbetaald.