De acties van ACOD kwamen er vrijdag nadat de loodsen-leden het akkoord tussen minister Weyts en de onafhankelijke vakbond VSOA verworpen hadden. De rode vakbond had onder meer nog fundamentele bezwaren over de eindeloopbaanregeling; men wil dat het werk van de loodsen als zwaar beroep wordt erkend. "We blijven erbij dat dat federale materie is, maar willen niettemin het gesprek aangaan en zullen hen maandag ontvangen", klinkt het op het kabinet van Weyts.

ACOD zegt open te staan voor het gesprek. "We willen op zijn minst dat de minister onze eisen aan het federale niveau expliciet steunt, zoals bijvoorbeeld ook minister Hilde Crevits dat gedaan heeft bij het onderwijs", zegt adjunct-secretaris Eddy Hendryckx. "Onze acties opschorten tot dat gesprek van maandag doen we niet, want ook de onderhandelingen van de minister met VSOA en met de Beroepsvereniging van Loodsen konden plaatsvinden terwijl er acties liepen. Bovendien is de frustratie bij onze leden zo groot dat ze momenteel absoluut niet bereid zijn te stoppen. Collega's van andere vakbonden of die niet gesyndiceerd zijn, leggen hen trouwens geen strobreed in de weg."

Het loodswezen verwacht de wachttijden in de loop van het weekend te kunnen wegwerken. "Verder wordt het afwachten wat de eventuele gesprekken opleveren", zegt algemeen directeur Yves Goossens.