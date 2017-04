Ombudsman krijgt veel klachten over pensioendatum

Wie binnenkort met pensioen wil, moet zorgvuldig nagaan wanneer hij precies kan stoppen met werken. Dat zegt de ombudsman voor de pensioenen in zijn jaarverslag. De meeste klachten die hij binnenkreeg gaan precies over onaangename verrassingen in verband met de pensioendatum, zeker bij mensen die zowel ambtenaar als werknemer geweest zijn.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Ombudsman krijgt veel klachten over pensioendatum

Wie binnenkort met pensioen wil, moet zorgvuldig nagaan wanneer hij precies kan stoppen met werken. Dat zegt de ombudsman voor de pensioenen in zijn jaarverslag. De meeste klachten die hij binnenkreeg gaan precies over onaangename verrassingen in verband met de pensioendatum, zeker bij mensen die zowel ambtenaar als werknemer geweest zijn.