De organisatie waar het vandaag over te doen was, is Diyanet of het presidium voor godsdienstzaken. Dat is een overheidsdienst die in de jaren 20 was opgezet na het afschaffen van het kalifaat door de Turkse regering. Die dienst staat onder toezicht van de premier en controleert en betaalt tienduizenden moskeeën, niet enkel in Turkije, maar ook in het buitenland.

In ons land zouden er meer dan tien Turkse moskeeën onder Diyanet vallen. De imams die er werken, worden beschouwd als staatsambtenaren. Dat hun vrijdagpreek overal dezelfde is, is geen geheim, want die staat uitgeschreven in het Engels op de website van Diyanet.

Overigens staat niet enkel minister Homans kritisch tegenover Diyanet. Eerder riepen ook Vlaams Belang en onlangs nog senator Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) in Knack op om de erkenning van de moskeeën van Diyanet in te trekken omdat die "imams de spreekbuis van een buitenlands regime" zouden zijn.