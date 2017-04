Carrefour bant aantal E-nummers in voedingsproducten

Heel wat additieven zoals smaakversterkers, kleurstoffen of bewaarmiddelen hebben zo'n E-nummer. Het initiatief van Carrefour is opmerkelijk want in principe zijn alle ingrediënten met zo'n nummer veilig voor consumptie.

