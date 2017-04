Na zondag hangt Tom Boonen zijn wielerschoenen definitief aan de haak en vandaag is het zijn laatste koers op Belgische bodem. Voor de gelegenheid lag de startsite in Mol, de geboorteplaats van Boonen. Een enorme mensenmassa kwam Boonen uitwuiven. "Het is heel leuk om te zien dat de mensen zo massaal aanwezig zijn", bedankte Boonen zijn fans.

Bompa Raymond Boonen mocht voor deze speciale gelegenheid het startschot geven in Balen. "Het is een van zijn laatste koersen, en we hopen dat alles goed meevalt, dat alles goed vlot verloopt. Vanaf hier vertrekken ze. Maar hij zal wel even halt houden, we zullen elkaar eens vastpakken en dan: "Vooruit, ju"."

Als het koers is, zit opa Boonen aan zijn scherm gekluisterd. En ook zondag - bij de Ronde van Vlaanderen - was dat niet anders. "Ik heb zondag gekeken naar de koers. Dan mag er rond mij gebeuren wat er wilt, dat beeld blijft draaien en ik blijf altijd bij de koers. Vandaag is dat weer zo."