Na een mooie 53e plaats in 2016 duikelt het "Hof van Cleve" nu dus de top 50 binnen. Het restaurant is al jaren een vaste waarde en haalde in 2007 zelfs de 14e plaats. Vorig jaar stonden er geen Belgen in de top 50.

"Het is elke keer een grote eer om op deze lijst te plaats, tussen de grootste chef-koks ter wereld. Onze terugkeer in de top 50 bewijst dat we nog steeds een internationaal niveau halen in ons klein etablissement in Kruishoutem en dat we tot de elite behoren", reageert een tevreden Peter Goossens.

Eerder was al bekend gemaakt dat er ook twee Belgen in de top 51-100 prijken. "Hertog Jan" van Gert De Mangeleer behaalde de 61e plaats en "The Jane" van Sergio Herman werd 74e.

De lijst is een belangrijke barometer in de gastronomische wereld - de Oscars van de gastronomie. De winnaars worden gekozen door een invloedrijke groep van meer dan 1.000 chefs, restauranthouders, "food"-critici en gastronomen.

De ceremonie in Australië is nog steeds aan de gang. Vorig jaar werd het Italiaanse restaurant "Osteria Francescana" van Massimo Bottura uitgeroepen tot beste restaurant ter wereld.