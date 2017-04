4 van de 6 kazernes van de Civiele Bescherming gaan dicht

Die in Brasschaat in Vlaanderen en in Crisnée in Wallonië blijven open. Maar Liedekerke, Jabbeke, Libramont en Ghlin moeten sluiten.

