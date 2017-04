Een ander record van 2014 sneuvelde wel: vorige maand was het op geen enkele dag kouder dan 2 graden Celsius in Ukkel. Dat is een uitzonderlijk hoge minimumtemperatuur, zo weet het KMI. In 2014 bedroeg de laagste temperatuur 0,4 graden Celsius.

Sinds 1901 was 2017 het vijfde jaar zonder vorstdagen in maart. De overige vier jaren waren 1983, 2003, 2012 en 2014. Daarnaast bereikte Ukkel een abnormaal hoge maximumtemperatuur voor een maand maart. Op 30 maart steeg het kwik tot 21,8 graden Celsius, precies een graad onder het record van 29 maart 1968.

Voorts lag het aantal uren zonneschijn vorige maand abnormaal hoog. In Ukkel scheen de zon 155 uur en 52 minuten. Normaal is dat 113 uur en 57 minuten.

Het aantal neerslagdagen lag dan weer abnormaal laag. Vorige maand viel 47,7 millimeter neerslag verspreid over 10 dagen. Normaal is dat 70 millimeter verspreid over 17,8 dagen. Met 3 onweersdagen was maart 2017 tot slot vrij normaal.