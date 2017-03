Politie sluit wijde omgeving van zuurlek hermetisch af

In Zevekote bij Gistel is het provinciaal rampenplan afgekondigd wegens een zwaar salpeterzuurlek. Op deze amateurbeelden is te zien hoe de politie de wegen naar het gebied afsluit.

