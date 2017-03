De NMBS heeft vorig jaar 227 miljoen binnenlandse reizigers vervoerd, dat is 0,2 procent meer dan in 2015, en dat "ondanks de aanslagen in Brussel en de stakingsdag". Vooral de ritten van en naar de luchthaven zitten in de lift. Meer dan een kwart van de luchthavenpassagiers ging met de trein naar Brussels Airport.

Hoewel de omzet van de spoorwegmaatschappij gedaald is, is het operationeel resultaat van de NMBS voor het vierde jaar op rij verbeterd. De schuld is echter ook nog steeds toegenomen tot 2,6 miljard euro. "De uitdaging voor de volgende jaren bestaat er duidelijk in deze schuld te stabiliseren en te financieren", stelt de NMBS.

Verder zijn vorig jaar 1.150 mensen vertrokken bij de NMBS, vooral door pensioenen. Bij de spoorwegmaatschappij werken nu nog 18.195 voltijdse equalenten. De NMBS gaat komend jaar op zoek naar meer dan 1.700 nieuwe werknemers, vooral treinbestuurders en mechanici. "We hebben iets meer moeite om de vacatures voor knelpuntberoepen in te vullen", klinkt het.

Bij spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel daalde het personeelsbestand vorig jaar tot 10.637 voltijdse equivalenten, 700 minder dan een jaar eerder.