Deze voormiddag zat Lyubayeva op eigen vraag samen met de Vlaamse regering. Daar heeft ze naar eigen zeggen haar verhaal kunnen doen. Of ze ook effectief ontslagen wordt, is nog niet duidelijk. "Maar ik ga er al een hele week vanuit dat het einde verhaal zal zijn", zegt ze.

Ze keerde ook nog even terug naar haar uitspraken in "De afspraak". "Ik sta nog achter het meeste, maar het is vooral de uitspraak over het totalitair regime die moeilijk is gevallen. Maar ik had geen tijd om dat te duiden. Het is te hard overgekomen. Ik bedoelde vooral dat ik het gevoel heb beknot te zijn in wat ik denk en wat ik mag zeggen."

In de loop van de dag zou duidelijk moeten zijn of de Vlaamse regering de ambtenaar al dan niet ontslaat.