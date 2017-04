Het salpeterzuurlek in Zevekote: wat weten we intussen?

In Zevekote, bij Gistel in West-Vlaanderen, is nog altijd het provinciaal rampenplan van kracht. De tank met salpeterzuur op een mestverwerkingsbedrijf, die gisteren begon te lekken, is nog niet helemaal leeggepompt. De inwoners, die gisteren werden geëvacueerd, mogen nog niet terug naar huis.

