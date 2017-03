De meeste kankerbehandelingen worden in ons land nog altijd grotendeels terugbetaald. Maar niet altijd alles. Vooral nieuwe behandelingen, technieken op maat of verzorgingsmateriaal kosten de patiënt soms duizenden euro's, kaart Kom op tegen Kanker (KOTK) aan.

De organisatie verzamelde via de Kankerlijn getuigenissen van mensen die een deel van hun behandeling zelf hebben moeten betalen. Er is in België een goede ziekteverzekering die veel (terug)betaalt, maar er zijn veel groepen mensen die een groot deel van het bedrag zelf moeten ophoesten, zegt Ward Rommel van KOTK in "De ochtend".

"Er is het voorbeeld van iemand met een bottumor wiens prothese op maat niet werd terugbetaald, daarvoor moest hij 7.000 euro betalen. Er zijn mensen die door of na een kankerbehandeling hun tanden verliezen. Als je daarna implantaten nodig hebt om je gebit te herstellen en een kwaliteitsvoller leven te leiden, kan je dat tot 10.000 euro kosten. Er bestaat nu ook een test die nagaat of een patiënt met borstkanker een chemobehandeling nodig heeft of niet: 2.500 euro", somt hij enkele voorbeelden op.