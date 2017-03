"Zij hebben zich gebaseerd op een advies van de raad van theologen uit 2010. Ik hoop dat ook daar de geesten evolueren. Ik denk dat we verder in dialoog moeten gaan, ook met de joodse gemeenschap. Maar in elk geval moeten we de mensen in Vlaanderen heel rustig duidelijk maken - dat is ook deel van de inburgeringscursus - dat de wetten in dit land primeren op alle religieuze regels. Het is een stap vooruit inzake dierenwelzijn, mét respect voor de godsdienst. Ik vind het jammer dat er nu zo gereageerd wordt, maar ik denk dat er verder gepraat moet worden."