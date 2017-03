Op beelden van bewakingscamera's die de politie vrijgaf, is verschillende keren een man met een blauwe jas te zien. Verder onderzoek heeft uitgewezen dat het om één en dezelfde persoon gaat. "Tussen 7 uur en 14 uur hebben wij dezelfde man verschillende keren in beeld", zegt hoofdinspecteur David Roelant in "Faroek".

Rond 7 uur is op de beelden een lichtje van een gsm of zaklamp te zien op het strand. Volgens de speurders zou dit ook de man met de blauwe jas zijn. Pas om 8 uur komt hij voor het eerst echt in beeld.

Op dat moment komt hij uit de richting van de latere vindplaats van de vrouw en gaat hij zigzaggend richting zee. "We zien hem meerdere keren met zijn voeten in het zand wrijven, precies alsof hij iets aan het zoeken is", zegt Roelant.

Een half uur later zien getuigen de man staren richting het staketsel waar het lichaam van de jonge vrouw lag. Het vreemde gedrag van de man blijft aanhouden. Ter hoogte van het sleepspoor wrijft hij opnieuw meermaals met zijn voeten in het zand.

Ook de volgende uren blijft dezelfde blauwe jas opduiken op de camerabeelden. Rond 10.30 uur begint de man plots te joggen, terwijl hij om 11.25 uur geërgerd in het zand lijkt te schoppen. De speurders hebben ook de indruk dat de man op dat moment in zichzelf aan het praten of aan het bellen is. Rond 11.40 uur verdwijnt hij voor lange tijd uit beeld.

Even na 14 uur, wanneer het lichaam van de vrouw al gevonden is, verschijnt dezelfde man op de Zeedijk. Op het moment dat de politie passeert, wandelt hij naar het Lichttorenplein. Daar wordt hij om 14.07 uur een laatste keer gezien op camerabeelden. De man met de blauwe jas stapt de Diksmuidestraat in, maar vanaf dat moment ontbreekt van hem elk spoor.