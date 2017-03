Ze zegt ontsteld te zijn door erg negatieve score die ze kreeg van Homans, onder meer die op leiderschapskwaliteiten. Daar kreeg een 1 op een totaal van 5. Ook op andere terreinen lag de score die door de minister werd toegekend gemiddelde twee tot drie punten op een schaal van vijf lager dan die van de medewerkers van Lyubayeva.

Verwacht wordt dat Lyubayeva vrijdag door de Vlaamse regering ontslagen zal worden. Toch vindt ze dat niet eerlijk, want ze is al diversiteitsambtenaar sinds 2014 en heeft Homans al die tijd slechts vijf keer gezien: drie keer voor een evaluatie en twee keer in het parlement.